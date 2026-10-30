Aldebaran Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aldebaran Resources hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Aldebaran Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.030 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.070 CAD. Im Vorjahr waren -0.050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch