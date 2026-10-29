Aldar Properties PJSC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aldar Properties PJSC hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.24 AED präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.190 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Aldar Properties PJSC mit einem Umsatz von insgesamt 9.37 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.04 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 16.50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch