ALCONIX gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ALCONIX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 189.30 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ALCONIX noch ein Gewinn pro Aktie von 42.34 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 72.51 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 38.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch