Alcon: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Alcon stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig wurden 2.23 Milliarden CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.15 Milliarden CHF umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch