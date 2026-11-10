Alcon wächst im dritten Quartal weiter und passt Gewinnziele an

Genf/Fort Worth (awp) - Der Augenheilmittel-Konzern Alcon ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen. Nicht zuletzt die neu lancierten Produkte fanden guten Absatz. Die im Sommer erhöhten Jahresziele werden angepasst und in der Tendenz wieder leicht gesenkt.

Von Juli bis September erzielte der US-schweizerische Konzern einen Umsatz in Höhe von 2,72 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 5 Prozent, wie es am Dienstag nach US-Börsenschluss hiess.

In der ersten Jahreshälfte war Alcon in Lokalwährungen noch um 7 Prozent gewachsen. Das Unternehmen betont in der Mitteilung, dass sich die Nachfrage nach den neuen Produkte des Konzerns erfreulich sei.

Die betriebliche Kernmarge, die von Alcon als Mass für die Profitabilität herangezogen wird, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte auf 21,8 Prozent. Und unter dem Strich verblieb ein Kerngewinn von 91 Cents je Aktie nach 79 Cents im Vorjahr.

Mit den ausgewiesenen Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten teilweise übertroffen.

Alcon präzisierte zudem den Ausblick für das Gesamtjahr 2026. Das Umsatzwachstum in Lokalwährungen wird neu auf rund 6 Prozent geschätzt, nach bisher 5 bis 7 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll um 100 bis 150 Basispunkte steigen, nach bisher 90 bis 190 Basispunkten.

Und das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie in Lokalwährungen wird auf 12 bis 14 Prozent präzisiert, nach bisher 12 bis 15 Prozent. Zum Vergleich: 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,3 Milliarden und kam auf eine Marge von 19,8 Prozent.

Zudem gab Alcon bekannt, die Effizienzprogramme auszuweiten. Die jährlichen Einsparungen sollen von rund 100 Millionen auf rund 130 Millionen Dollar steigen. Die Gesamtkosten dieser Massnahmen werden nun auf rund 230 Millionen Dollar geschätzt.

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