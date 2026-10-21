Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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21.10.2026 17:54:00
Alcon sichert sich Neurotech: Millionenschwere Übernahme im Bereich Augenheilkunde - Aktie fester
Der Augenheilkundespezialist Alcon baut in den USA sein Geschäft im Bereich seltene Augenerkrankungen aus.
Alcon bezahlt für Neurotech Pharmaceuticals 550 Millionen US-Dollar, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte. Weitere erfolgsabhängige Zahlungen könnten noch folgen, sofern die US-Firma bestimmte Umsatzziele erreicht.
Alcon erwartet derweil, dass die Übernahme 2027 das Umsatzwachstum leicht erhöhen und den bereinigten Gewinn je Aktie leicht belasten wird. Danach soll der Zukauf gewinnsteigernd wirken.
Ausbau des Retina-Portfolios
Mit der Übernahme erweitert Alcon das Retina-Geschäft mit Encelto. Das Implantat sei die erste und einzige in den USA zugelassene Behandlung für Erwachsene mit MacTel Typ 2, einer seltenen Netzhauterkrankung mit fortschreitendem Verlust des zentralen Sehvermögens, hiess es.
Die US-Arzneimittelbehörde hatte Encelto im März 2025 zugelassen. In den USA gibt es laut Alcon rund 25'000 diagnostizierte Mactel-Patienten. Jährlich kommen 2000 bis 3000 neue Diagnosen hinzu.
Neurotech entwickelt Zelltherapien für chronische und neurodegenerative Augenkrankheiten. Das Unternehmen arbeitet dabei mit einer verkapselten Zelltherapie, die therapeutische Proteine langfristig im Auge freisetzen soll.
Kleiner, sinnvoller Zukauf
Die Übernahme von Neurotech sei ein kleiner, kluger Zukauf mit Zusatzchancen, der Alcons Netzhautgeschäft ergänze, hält ZKB-Analyst Daniel Jelovcan fest. Die Zelltherapie der US-Amerikaner könne später auch gegen andere chronische Augenleiden eingesetzt werden, während Alcon dafür die Kontakte zu Netzhautchirurgen mitbringe.
Neurotech und Encelto stärken laut Vontobel-Analystin Sibylle Bischofberger das Augenheilkunde-Portfolio von Alcon. Die Bewertung der Übernahme sei zwar angesichts der begrenzt zur Verfügung stehenden Zahlen nur schwer einzuschätzen. Dank der globalen Marktpräsenz dürfte Alcon aber dazu beitragen, das Potenzial von Encelto besser auszuschöpfen.
Am Mittwoch stiegen die Papiere schlussendlich 0,29 Prozent auf 55,92 Franken.
awp-robot/rw/mk/uh
Vernier (awp)
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