03.09.2025 15:21:36
Alcon schliesst Übernahme von Lumithera ab
Vernier (awp) - Der Augenheilkunde-Spezialist Alcon hat Lumithera übernommen. Damit wurde der Anfang Juli angekündigte Deal erfolgreich abgeschlossen, wie Alcon am Mittwoch mitteilte. Zum Kaufpreis machte Alcon keine näheren Angaben.
Bei der Transaktion stand laut Mitteilung vom Juli vor allem das Photobiomodulationsgerät (PBM) zur Behandlung von früher und mittlerer trockener altersbedingter Makuladegeneration (AMD) im Fokus. Alcon wolle noch in diesem Jahr mit dem Verkauf des PBM in zugelassenen Märkten beginnen und damit auch Umsatz generieren. Im Jahr 2026 ist eine Ausweitung auf weitere Länder geplant.
Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ist die trockene AMD eine fortschreitende Erkrankung, die in der Regel erst im Spätstadium behandelt wird und für die es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt.
cg/to
|
15:21
|Alcon schliesst Übernahme von Lumithera ab (AWP)
|
12:29
|Alcon Aktie News: Alcon schiebt sich am Mittag vor (finanzen.ch)
|
09:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagnachmittag billiger (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SMI aktuell (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
