Top News
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Allianz-Aktie dennoch leichter: Allianz weiter mit Aa2-Einstufung und stabilem Ausblick
Shell-Aktie im Minus: Shell legt niederländisches Biokraftstoffprojekt auf Eis
Siltronic-Aktie steigt: Siltronic und Cosine bündeln Kräfte bei NewAthena
03.09.2025 15:21:36

Alcon schliesst Übernahme von Lumithera ab

Alcon
63.27 CHF 0.53%
Vernier (awp) - Der Augenheilkunde-Spezialist Alcon hat Lumithera übernommen. Damit wurde der Anfang Juli angekündigte Deal erfolgreich abgeschlossen, wie Alcon am Mittwoch mitteilte. Zum Kaufpreis machte Alcon keine näheren Angaben.

Bei der Transaktion stand laut Mitteilung vom Juli vor allem das Photobiomodulationsgerät (PBM) zur Behandlung von früher und mittlerer trockener altersbedingter Makuladegeneration (AMD) im Fokus. Alcon wolle noch in diesem Jahr mit dem Verkauf des PBM in zugelassenen Märkten beginnen und damit auch Umsatz generieren. Im Jahr 2026 ist eine Ausweitung auf weitere Länder geplant.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ist die trockene AMD eine fortschreitende Erkrankung, die in der Regel erst im Spätstadium behandelt wird und für die es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt.

cg/to

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:48 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
09:24 Marktüberblick: Goldpreis markiert Rekordhoch
08:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips unter Druck
02.09.25 Logo WHS Salesforce Aktienanalyse – führender Anbieter von cloudbasierter Software für CRM vor den Zahlen
02.09.25 Julius Bär: 9.20% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf AXA SA
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’661.94 19.80 U80SSU
Short 12’911.39 14.00 S2S3YU
Short 13’420.09 8.82 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’159.28 03.09.2025 15:26:43
Long 11’625.33 18.45 SSTBSU
Long 11’399.00 13.84 BK5S8U
Long 10’902.56 8.82 BBFSEU
Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 63.27 0.53% Alcon AG

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
TUI-Aktie trotz starker Prognose im Abwärtssog: Gefürchtete Trendwende voraus?
Warum die DroneShield-Aktie trotz Rekordergebnis fällt
Lucid-Aktie mit Verlusten: Reverse-Split bewegt Tesla-Konkurrent an der Börse
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
ETF des Monats September 2025
Partners Group-Aktie dennoch in Rot: Gewinn zieht dank hoher Performance Fees kräftig an
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot

Top-Rankings

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Im Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital hat Bill Ackman im zweiten Quartal 2025 einig ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
