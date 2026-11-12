Alcon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alcon hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alcon ein EPS von 0.380 CHF je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2.22 Milliarden CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.09 Milliarden CHF umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch