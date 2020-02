Alcon-Medikament Pataday ist in den USA neu rezeptfrei erhältlich

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat mehrere Medikamente von der Rezeptpflicht befreit, darunter auch zwei Mittel des Augenheilspezialisten Alcon.

Pataday Twice Daily Relief sowie Pataday Once Daily Relief, beide mit dem Wirkstoff Olopatadin von Alcon , sind nun frei erhältlich, wie die Behörde am Samstagmorgen bekanntgab.

Die Mittel sind seit 1996 und 2004 in den USA zur Behandlung und zur Linderung der Symptome einer allergischen Bindehautentzündung und einer allergischen Rhinitis zugelassen. Die Streichung von der Rezeptpflicht sei Teil des "prescription (Rx)-to-OTC switch"-Prozesses, wie es weiter heisst.

Zudem wurde das GlaxoSmithKline-Mittel Voltaren (Diclofenac) zur Behandlung von Arthritis, Rheuma und anderen Gelenkentzündungen von der Rezeptpflicht befreit.

Zürich (awp)