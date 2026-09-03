Alcon lanciert neues Operationsmikroskop "Unity M" - Aktie schwächelt

Das Gerät mit dem Namen "Unity M" soll Chirurgen eine stabilere Sicht während Operationen ermöglichen, unter anderem durch eine verbesserte Rotlichtreflexzone und eine anpassbare Farbbeleuchtung, wie der Augenheilkundespezialist am Donnerstag bekanntgab.

Das Mikroskop sei modular aufgebaut und kann je nach Bedarf der Praxis erweitert werden, so die Mitteilung weiter. "Unity M" ist in den USA, Japan, Kanada, Indien und Europa zugelassen. Die Auslieferung hat im September begonnen und die Markteinführung wird zunächst in Ländern wie den USA und Japan und später in Europa durchgeführt.

Das Gerät wird zudem am bevorstehenden Kongress der Europäischen Gesellschaft für Katarakt- und Refraktivchirurgie vorgestellt, wie es hiess.

Die Alcon-Aktie gibt am Donnerstag an der SIX zeitweise 1,01 Prozent auf 58,76 Franken nach.

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Vernier (awp)