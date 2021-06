Alcon kündigt Daten für neue Monatslinse an

Das Produkt mit dem Namen Total30 solle 2021 in den USA und ausgewählten europäischen Märkten eingeführt werden, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Dienstag mit. 2022 solle die Linse dann weltweit erhältlich sein.

Zunächst sollen aber am anstehenden Kongress der British Contact Lens Association (BCLA) vom nächsten Wochenende Daten zu dieser Kontaktlinse und weiteren Produkten vorgestellt werden, so Alcon weiter. In den Studien seien unter anderem die Veränderungen des Materials beim Tragen der Linsen im Verlauf eines Monats untersucht worden. Die Ergebnisse der Studien hätten eine "aussergewöhnliche Gleitfähigkeit, eine hervorragende Oberflächenweichheit und eine hohe Haltbarkeit" gezeigt.

Laut Alcon stellt die Verwendung des neuen Linsentyps ("water gradient contact lenses") als Monatslinse eine neue Ära dar. Mehr Flüssigkeit an der Aussenseite der Linse soll konkret den Tragkomfort verbessern.

rw/kw

Genf (awp)