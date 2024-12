Alcon-CEO wird an JPMorgan-Konferenz sprechen

Genf (awp) - Der CEO des Augenheilkunde-Spezialisten Alcon, David Endicott, wird an der kommenden J.P. Morgan Healthcare Conference 2025 in San Francisco sprechen. Sein Auftritt wird am 14. Januar um 16.30 Uhr pazifischer Zeit stattfinden, wie Alcon am Dienstagabend mitteilte.

tp/