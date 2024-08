Alcon bleibt im zweiten Quartal auf Wachstumskurs

Genf/Fort Worth (awp) - Der Augenheilkonzern Alcon ist zwischen April und Juni weiter gewachsen. Auch beim Gewinn legte der Konzern zu.

Konkret erzielte das US-schweizerische Unternehmen im zweiten Quartal 2024 einen Umsatz von 2,48 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von gut 3 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Wechselkurseffekte drückten den Umsatz dabei etwas. In Lokalwährung hätte ein Plus von rund 6 Prozent resultiert, wie es heisst. Schon im Startquartal hatte der Konzern in dieser Grössenordnung zugelegt.

Skaleneffekte helfen

Alcon hat sich dank Skaleneffekten auch beim Gewinn verbessert. Die Kernmarge als Mass für die Profitabilität kam zwar mit 19,8 Prozent minimal unter dem Vorjahreswert zu liegen, wobei die Wechselkursentwicklung eine Belastung war. Unter dem Strich verblieb aber ein deutlich höherer Quartalsgewinn von 223 Millionen US-Dollar nach 169 Millionen im Vorjahr. Der Kerngewinn pro Aktie lag bei 74 Cent nach 69 Cent im Vorjahr.

Mit den Zahlen wurden die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) zum Teil in etwa erreicht und zum Teil knapp verfehlt.

Firmenchef David Endicott spracht von einem "soliden Ergebnis". Die Nachfrage nach den Produkten sei robust gewesen.

Im Ausblick bestätigt das Unternehmen die allermeisten Ziele für das Gesamtjahr. Alcon erwartet für das Gesamtjahr weiterhin einen Umsatz zwischen 9,9 und 10,1 Milliarden US-Dollar und ein organisches Plus von 7 bis 9 Prozent. Die Kern-EBITDA-Marge soll bei 20,5 bis 21,5 Prozent zu liegen kommen, der Kerngewinn pro Aktie (Core) bei 3,00 bis 3,10 Dollar.

rw/