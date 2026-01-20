Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
20.01.2026 22:45:36
Alcon beendet Aktienrückkauf
Vernier (awp) - Alcon hat das im vergangenen April gestartete Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 750 Millionen US-Dollar beendet. Insgesamt hat Alcon dabei gut 9,3 Millionen Aktien oder 1,9 Prozent des Aktienkapitals zurückgekauft, wie der Augenheilkonzern am Dienstag mitteilte.
In Schweizer Franken belief sich der Rückkauf auf 602 Millionen. Die Aktien bleiben im Besitz von Alcon und sollen den Verwässerungseffekt der im Rahmen der aktienbasierten Incentive-Pläne ausgegebenen Namenaktien ausgleichen.
