Alcon-Aktien nach Zahlen im Ausverkauf

Zürich (awp) - Bei Alcon fällt die Marktreaktion auf die Quartalszahlen im frühen Handel deutlich aus. Eine enttäuscht aufgenommene Umsatzentwicklung mit künstlichen Augenlinsen belastet die Aktie zur Wochenmitte deutlich.

Die Papiere sacken gegen 9.20 Uhr um 7,8 Prozent auf 57,06 Franken ab und sind damit der mit Abstand grösste Verlierer unter den SMI-Werten. Der Leitindex notiert zeitgleich mit +0,09 Prozent leicht fester.

Analysten hatten vor der Börseneröffnung bereits vermutet, dass die Marktreaktion ausgesprochen negativ sein könnte. "In der Vergangenheit wurden Umsatzverfehlungen dieser Grössenordnung bei konstanter Währungsumrechnung von den Anlegern schlecht aufgenommen", lautete etwa die erste Einschätzung bei der UBS.

Insgesamt werten die Analysten die Zahlen als gemischt: Der Umsatz sei tendenziell eher enttäuschend ausgefallen, während die Profitabilität leicht positiv. Dass der Augenheilkundespezialist seine im Sommer gerade erst angehobenen Jahresziele nun einengt und teilweise leicht nach unten anpasst, stellt für die meisten Beobachter dagegen keine Belastung dar.

Vor allem das Geschäft mit den künstlichen Augenlinsen in den USA ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, heisst es einstimmig in den Kommentaren. Alcon selbst hatte einen erhöhten Konkurrenzdruck für die Schwäche verantwortlich gemacht.

"Die Pessimisten dürften sich vor allem auf die Schwäche mit den künstlichen Augenlinsen konzentrieren", schreibt etwa JPMorgan, "die Bullen wahrscheinlich auf die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse im Bereich der Verbrauchsmaterialien."

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