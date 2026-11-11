|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rotstift angesetzt
|
11.11.2026 08:00:00
Alcon-Aktie: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Alcon wächst weiter, doch nicht alle Geschäftsbereiche entwickeln sich gleich stark. Gleichzeitig verändert der Konzern seine Erwartungen für das laufende Jahr und setzt an mehreren Stellen den Rotstift an.
Von Juli bis September erzielte der US-schweizerische Konzern einen Umsatz in Höhe von 2,72 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem währungsbereinigten Plus von 5 Prozent, wie Alcon am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.
In der ersten Jahreshälfte war Alcon in Lokalwährungen noch um 7 Prozent gewachsen. Das Unternehmen betont in der Mitteilung, dass sich die Nachfrage nach den neuen Produkte des Konzerns erfreulich sei.
Dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Kontaktlinsen und Produkten zur Augenpflege. In der Sparte mit Produkten für Augenoperationen bremste dagegen der anhaltende Wettbewerbsdruck bei künstlichen Augenlinsen in den USA das Wachstum.
Starke Konkurrenz bei implantierbaren Linsen
Die Sparte Vision Care, zu der Kontaktlinsen und Augenpflegeprodukte gehören, steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 6 Prozent auf 1,24 Milliarden Dollar. Das Kontaktlinsengeschäft wuchs um 5 Prozent, während die Verkäufe von Augenpflegeprodukten um 8 Prozent zunahmen. Alcon verwies dabei auf die gute Entwicklung neu eingeführter Produkte.
Im Geschäftsbereich Surgical, der Produkte und Geräte für Augenoperationen umfasst, stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar. Die Verkäufe künstlicher Augenlinsen gingen allerdings um 2 Prozent zurück.
Diese werden beispielsweise bei Operationen des Grauen Stars eingesetzt. Alcon führte den Rückgang auf den anhaltenden Wettbewerbsdruck in den USA zurück. Zuwächse bei Verbrauchsmaterialien sowie Operationsgeräten hätten dies mehr als ausgeglichen.
Bereinigte Marge steigt
Die betriebliche Kernmarge, die von Alcon als Mass für die Profitabilität herangezogen wird, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte auf 21,8 Prozent. Und unter dem Strich verblieb ein Kerngewinn von 91 Cents je Aktie nach 79 Cents im Vorjahr.
Die ausgewiesene operative Marge sank allerdings in den ersten neun Monaten auf 8,4 Prozent nach 13,7 Prozent im Vorjahr. Grund dafür war unter anderem eine bereits früher kommunizierte Belastung von 402 Millionen Dollar für die Einstellung von Entwicklungsprogrammen für künstliche Augenlinsen der 2019 übernommenen Powervision.
Alcon passt Jahresprognose an
Alcon präzisierte zudem die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Der Konzern rechnet neu mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 6 Prozent. Bisher hatte die Spanne bei 5 bis 7 Prozent gelegen.
Für die bereinigte operative Kernmarge wird nun eine Verbesserung um 100 bis 150 Basispunkte erwartet, gegenüber zuvor 90 bis 190 Basispunkten. Das Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie soll sich auf 12 bis 14 Prozent belaufen, nach bisher 12 bis 15 Prozent.
Sparprogramm wird ausgeweitet
Alcon weitet zudem sein Effizienzprogramm aus. Die angestrebten jährlichen Einsparungen steigen von rund 100 auf rund 130 Millionen Dollar. Damit will der Konzern dem inflationären Kostendruck entgegenwirken. Die Gesamtkosten der Massnahmen werden neu auf rund 230 Millionen veranschlagt.
Auch die Zölle der Regierung Trump belasten die Rechnung. Für 2026 rechnet Alcon nach Gegenmassnahmen und Rückerstattungen mit einer Nettobelastung von rund 40 Millionen Dollar. Im dritten Quartal erhielt der Konzern rund 60 Millionen Rückerstattungen von der US-Regierung.
Genf/Fort Worth (awp) -
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
10.11.26
|Alcon wächst im dritten Quartal weiter und passt Gewinnziele an (AWP)
|
10.11.26
|Alcon Aktie News: Alcon gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Alcon Aktie News: Alcon am Mittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SIX-Handel: SMI am Dienstagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Alcon Aktie News: Alcon am Dienstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Zuversicht in Zürich: SMI notiert zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Ausblick Alcon: Wie stark ist der Wettbewerbsdruck bei implantierbaren Linsen? (AWP)
Analysen zu Alcon AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich fester -- DAX zum Start voraussichtlich weiter in Rekordnähe -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl höher in den Mittwochshandel einsteigen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.