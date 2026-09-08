Alcon-Aktie verliert: Neue Linsen und OP-System an ESCRS vorgestellt

Im Mittelpunkt stehen die neue Kunstlinse Clareon Panoptix Pro sowie das Operationssystem Unity Cataract System.

Die Kunstlinse Clareon Panoptix Pro soll laut Alcon 94 Prozent des einfallenden Lichts nutzen und damit weniger Streulicht erzeugen als andere Dreifokus-Linsen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Der Augenheilkundespezialist bezeichnet dies als den höchsten bisher gemeldeten Wert bei solchen Linsen. Das Produkt ist in Europa und den meisten asiatischen Märkten bereits erhältlich.

Das Unity Cataract System soll die Abläufe im Operationssaal bei Graustar-Eingriffen beschleunigen. Gemäss Alcon soll das System zudem mittels einer neuen Ultraschalltechnologie doppelt so schnell sein wie das Vorgängerverfahren.

Alcon stellt an der Tagung ausserdem die Kunstlinse Clareon Truplus für den europäischen Markt vor. Diese soll das Sehen auf mittlere Distanz verbessern, ohne die Fernsicht zu beeinträchtigen. Ebenfalls gezeigt wird Unity GPS, eine neue Bildführungstechnologie für die Operationsplanung, die zunächst in Japan und Italien verfügbar sein soll.

Die Alcon-Aktie zeigt sich an der SIX am Dienstag zeitweise 1,44 Prozent tiefer bei 56,14 CHF.

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Vernier (awp)