Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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27.08.2026 14:01:00
Alcon-Aktie schwächer: Millionen-Anleihe platziert
Der Augenheilkonzern Alcon will mit einer neuen Anleihe 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt aufnehmen.
Ausgegeben wird die Anleihe von der vollständig zu Alcon gehörenden Finanzierungstochter Alcon Finance Corporation. Die Anleihe soll an der Luxemburger Börse gelistet und am Euro MTF gehandelt werden, wie es hiess.
Der Abschluss der Transaktion ist für den 2. September vorgesehen. Den Erlös will Alcon für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Dazu könne auch die teilweise oder vollständige Refinanzierung bestehender Schulden des Konzerns gehören.
Die Alcon-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,72 Prozent tiefer bei 58,18 Franken.
to/
Genf (awp)
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