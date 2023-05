Alcon-Aktie: Neulancierte Produkte Schlüssel zum Erfolg - Alcon baut Pharmasparte wieder auf

Den Erfolg gebracht hätten die unlängst neu lancierten Produkte, so der Konzern. Mit Blick nach vorne bleibt Firmenchef David Endicott - wegen der unsicheren wirtschaftlichen Lage - trotzdem etwas vorsichtig.

Wie der Manager im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP sagte, war die spezifische Nachfrage nach Produkten von Alcon im ersten Quartal 2023 sehr robust. Auch war das Marktwachstum allgemein sehr solide. "Das hatten wir so nicht unbedingt erwartet", sagte er.

Am meisten überraschte ihn der Turnaround in Asien. "China und Japan haben besser abgeschnitten als wir erwartet hatten", so Endicott weiter. Beide Länder seien im vergangenen Jahr noch sehr stark von der Covid-Pandemie betroffen, nun habe sich die Lage erholt.

"Der Februar und der März waren etwa in China sehr stark. Und in Japan scheint es generell stetig aufwärts zu gehen", sagte der Firmenlenker. Grundsätzlich seien dabei die neuen Produkte - primär neue Kontaktlinsen - von Alcon der Schlüssel zum Wachstum. Diese seien von den Konsumenten sehr gut angenommen worden.

Mit Blick nach vorne bleibt man bei Alcon aber vorsichtig, trotz des guten ersten Quartals. "Wir wissen auch weiterhin nicht wirklich, was wir vom Rest des Jahres erwarten können. Daher halten wir es immer noch für klug, für die zweite Jahreshälfte vorsichtig zu kalkulieren", sagte CEO Endicott.

Alcon baut Pharmasparte als dritte Säule wieder auf

Mit der im August angekündigten Übernahme des Pharmaunternehmens Aerie Parmaceuticals kehrt der Kontaktlinsenproduzent Alcon zu seinen Wurzeln zurück. Er baut also seine Pharmasparte wieder auf.

Diese historische Säule seiner Entwicklung wurde von Novartis bei der Aufspaltung von Alcon im Jahr 2019 zurückbehalten. Pharma wird somit neben der Chirurgie und der Kontaktlinsenherstellung einen neuen, dritten Geschäftsbereich bilden.

Zwei Faktoren hätten bei der Übernahme von Aerie Parmaceuticals den Ausschlag gegeben, erklärte Alcon-Manager Rajkumar Narayanan am Mittwoch in einem Interview mit AWP anlässlich der Einweihung des neuen globalen Hauptsitzes des Unternehmens in Vernier. Dabei handelt es sich zum einen um das Portfolio an Medikamenten in der Entwicklung von Aerie, das attraktiv war. Andererseits sprachen die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für Aerie.

Historisch gesehen war Alcon ein Pharmaunternehmen gewesen, sagte Narayanan. Das Unternehmen wurde 1978 an Nestlé verkauft und 2010 von Novartis übernommen, bevor es 2019 seine Unabhängigkeit wiedererlangte, allerdings ohne sein Pharmageschäft, das der Basler Pharmariese lieber behalten wollte. "Zum Zeitpunkt der Aufspaltung machte die Pharmasparte 3 Milliarden US-Dollar Umsatz", erklärte er. "Es geht darum, diese Sparte wieder aufzubauen", sagte der Manager.

Die Pharmasparte soll einerseits durch das Portfolio von Aerie und seine Forschungsabteilung wachsen, andererseits aber auch durch gezielte Übernahmen von Produkten in der Entwicklung. "Wir schauen uns jedes Jahr rund 400 Branchenteilnehmer an", verriet Franck Leveiller, der Forschungschef.

Alcon formuliert derzeit kein Ziel für den Umsatzanteil seiner Pharmasparte. "Das wäre verfrüht", erklärte Leveiller. Er sagte auch, dass das Pharmageschäft aufgrund der Dauer der Studien für Produktkandidaten und der Zulassungsverfahren einem viel langsameren Rhythmus unterliegt als die anderen Sparten.

Alcon weiht globalen Hauptsitz in Vernier ein

Wegen der Pandemie wurde das Fest um drei Jahre verzögert. Nun hat der Kontaktlinsen-Konzern Alcon am Mittwoch in Vernier im Kanton Genf in Anwesenheit von Unternehmensleitung und Politikern seinen neuen globalen Hauptsitz offiziell eingeweiht.

In der Schweiz beschäftigt Alcon rund 620 Mitarbeitende in den Kantonen Freiburg, Genf, Schaffhausen und Zug, wie Manager Rajkumar Narayanan in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP erläuterte. Das Unternehmen hatte sich 2020 direkt beim Genfer Flughafen niedergelassen, nachdem es sich 2019 von Novartis abgespalten hatte.

Der Genfer Hauptsitz ist etwa für die Verwaltung zuständig, aber auch für medizinischen Aktivitäten wie etwa dem Kontakt zu Spitälern. Andernorts in der Schweiz besitzt Alcon in Schaffhausen eine weitere Produktionsstätte, in denen das Unternehmen Instrumente für die Netzhautchirurgie für die ganze Welt herstellt. Dort betreibt es auch Forschung und Entwicklung.

Genf / Vernier GE (awp)