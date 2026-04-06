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Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

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Sehhilfe 06.04.2026 21:02:00

Alcon-Aktie: Neue Augenlinse "TruPlus" in den USA erhältlich

Alcon-Aktie: Neue Augenlinse

Der Augenheilkonzern Alcon führt in den USA eine neue Kunstlinse für Katarakt-Operationen ein.

Alcon
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Die Linse soll die Sehschärfe im Alltag verbessern, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die neue Linse namens "Clareon TruPlus" wurde am Fachkongress der American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) in Washington vorgestellt. Sie basiert auf einer speziellen Technologie zur Lichtverteilung im Auge. Sie erweitert das bestehende Produktportfolio von Alcon, das bereits verschiedene Linsentypen für Katarakt-Operationen umfasst. Weitere Markteinführungen ausserhalb der USA sind im Laufe des Jahres geplant.

Das Produkt gehört zur Klasse der sogenannten Monofokallinsen, bietet laut Hersteller jedoch eine grössere Tiefenschärfe, ohne die Fernsicht zu beeinträchtigen. Nach Unternehmensangaben liefert die Linse eine bessere Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und Pupillengrössen als ein wichtiges Konkurrenzprodukt. Zudem sollen störende Effekte wie Blendung oder Lichthöfe geringer ausfallen.

Alcon zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Augenheilkunde. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 175 Millionen Kunstlinsen implantiert.

to/

Genf (awp)

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com