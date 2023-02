Alcon-Aktie nach zuversichtlichem Ausblick gesucht

Zürich (awp) - Die Aktien von Alcon stellen in einem insgesamt schwachen Markt am Dienstag einen Lichtblick dar. Zwar schrammte das auf Augenheilkunde spezialisierte Unternehmen mit den am Morgen vorgelegten Zahlen an den Analystenschätzungen vorbei. Es ist aber vor allem der Blick nach vorne, der einen gewissen Optimismus versprüht.

Gegen 9.30 Uhr ziehen die Kurse um 1,8 Prozent auf 68 Franken an. Der Leitindex SMI verliert zeitgleich 0,35 Prozent.

Analysten zufolge bleibt die Umsatzentwicklung im vierten Quartal etwas hinter den Erwartungen zurück. Vor dem Hintergrund des schwierigen Umfelds habe sich das Unternehmen jedoch wacker geschlagen, so der Tenor. Das gelte sowohl für den Geschäftsbereich "Surgical" als auch für "Vision Care".

Ein wenig enttäuscht zeigen sich die Experten von der operativen Kerngewinnmarge. Mit 16,4 Prozent liegt diese nicht nur unter den durchschnittlichen Schätzungen, sondern auch am unteren Ende der Erwartungsbandbreite. Ausserdem sorgen Einmalkosten unter dem Strich sogar für einen Quartalsverlust.

Punkten kann die ehemalige Novartis-Tochter aber vor allem mit den Umsatz- und Margenvorgaben für 2023. Der zuständige UBS-Analyst etwa nennt die Finanzziele den eigentlichen Lichtblick. Er rechnet denn auch mit leicht steigenden Konsensschätzungen etwa für den EBIT. Die Wahrscheinlichkeit, dass die bis Ende 2025 definierten Mittelfristziele erreicht werden, steigen dem Experten zufolge.

Für den zuständigen JPMorgan-Analysten ist das Schlussquartal in etwa wie erwartet ausgefallen. Er sehe zwar selbst den Ausblick als mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen, gehe aber davon aus, dass die Optimisten ihn als einen Hauch darüber bewerten dürften.

hr/ys