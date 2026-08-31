Alcon Aktie News: Alcon reagiert am Vormittag positiv

Um 09:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 58,22 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'404 Punkten liegt. Die Alcon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,24 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,92 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'961 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 14,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,90 Prozent würde die Alcon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,294 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 10.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alcon 2.23 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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