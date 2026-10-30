Alcon Aktie News: Alcon präsentiert sich am Nachmittag fester

Das Papier von Alcon konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 59,08 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'802 Punkten steht. Die Alcon-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,84 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 59,30 CHF. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 482'474 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. 15,67 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,09 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,296 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.15 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Alcon.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,87 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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