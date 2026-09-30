Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 54,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'008 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alcon-Aktie bisher bei 54,88 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 54,72 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 25'172 Alcon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 24,57 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 47,80 CHF fiel das Papier am 11.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,280 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,295 CHF. Am 10.08.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umsetzen können.

Alcon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Alcon möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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