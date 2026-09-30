Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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30.09.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Mittwochnachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 54,12 CHF.
Der Alcon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 54,12 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'892 Punkten steht. Die Alcon-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,96 CHF nach. Bei 54,72 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 213'000 Alcon-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 20,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,295 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alcon 2.23 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Alcon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Alcon am 30.09.2026
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