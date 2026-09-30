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30.09.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Alcon Aktie News: Alcon tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 54,44 CHF.

Alcon
54.08 CHF -0.98%
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Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Alcon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 54,44 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'913 Punkten tendiert. Die Alcon-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,90 CHF an. Zwischenzeitlich weitete die Alcon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,36 CHF aus. Bei 54,72 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 111'332 Aktien.

Bei einem Wert von 68,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2026). 25,53 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 12,20 Prozent Luft nach unten.

Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,295 CHF aus. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2.23 Mrd. CHF gegenüber 2.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Alcon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Alcon.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,83 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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