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Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

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29.09.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Alcon. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 54,06 CHF zu.

Alcon
54.46 CHF 1.10%
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Um 09:28 Uhr wies die Alcon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 54,06 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'955 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Alcon-Aktie bei 54,12 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,88 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54'341 Alcon-Aktien.

Bei 68,34 CHF markierte der Titel am 26.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 20,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2026 Kursverluste bis auf 47,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,295 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.23 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 10.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,83 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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