Alcon Aktie News: Alcon schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Im SIX SX-Handel gewannen die Alcon-Papiere um 16:28 Uhr 1,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'951 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 54,64 CHF erreichte die Alcon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 53,88 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 466'557 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 14,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,295 CHF. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

Die Alcon-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Alcon möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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