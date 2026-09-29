Alcon Aktie News: Alcon steigt am Dienstagmittag

Um 12:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 54,46 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'020 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Alcon-Aktie bis auf 54,62 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 53,88 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 280'441 Alcon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. 25,49 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 13,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Alcon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,295 CHF aus. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet

Alcon-Aktie verliert: Neue Linsen und OP-System an ESCRS vorgestellt