Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
29.09.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon steigt am Dienstagmittag
Die Aktie von Alcon gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 54,46 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 54,46 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'020 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Alcon-Aktie bis auf 54,62 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 53,88 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 280'441 Alcon-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. 25,49 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 13,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Alcon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,295 CHF aus. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Alcon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet
Alcon-Aktie verliert: Neue Linsen und OP-System an ESCRS vorgestellt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
12:29
|Alcon Aktie News: Alcon steigt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Alcon Aktie News: Alcon präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SMI-Handel aktuell: So performt der SMI am Mittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SMI aktuell: SMI liegt im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI erobert 14'000 Punkte zurück -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.