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28.10.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Alcon

Alcon Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Alcon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alcon. Die Alcon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 56,94 CHF ab.

Alcon
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Die Alcon-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 56,94 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'496 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 56,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 92'299 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alcon-Aktie mit einem Kursplus von 20,02 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,296 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

Die Alcon-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,87 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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