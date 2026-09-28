Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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28.09.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Montagvormittag höher
Die Aktie von Alcon gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Alcon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 53,86 CHF nach oben.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 53,86 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'069 Punkten liegt. Bei 53,88 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 53,46 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 37'267 Alcon-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 26.02.2026 auf bis zu 68,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 26,88 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 11,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,295 CHF aus. Am 10.08.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.23 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 2.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,83 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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