Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
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28.09.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Alcon gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Alcon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 53,84 CHF.
Die Alcon-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 53,84 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Die Alcon-Aktie legte bis auf 54,22 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 53,46 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 288'698 Alcon-Aktien den Besitzer.
Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2026 (47,80 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,280 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,295 CHF je Alcon-Aktie. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,30 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 10.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,83 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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