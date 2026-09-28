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28.09.2026 12:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Mittag freundlich

Alcon Aktie News: Alcon am Mittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alcon. Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 54,10 CHF.

Alcon
53.53 CHF 0.02%
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Das Papier von Alcon legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 54,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'975 Punkten steht. Bei 54,22 CHF erreichte die Alcon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 53,46 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 146'700 Stück.

Bei 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 26,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,80 CHF. Dieser Wert wurde am 11.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 11,65 Prozent Luft nach unten.

Alcon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,280 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,295 CHF aus. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.15 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.23 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Alcon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,83 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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