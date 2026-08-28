Alcon Aktie News: Anleger schicken Alcon am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Um 09:28 Uhr rutschte die Alcon-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 58,12 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'433 Punkten steht. In der Spitze fiel die Alcon-Aktie bis auf 58,10 CHF. Bei 58,48 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alcon-Aktie belief sich zuletzt auf 18'084 Aktien.

Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alcon-Aktie somit 14,95 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 17,76 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,294 CHF je Aktie ausschütten. Alcon gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.23 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Alcon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,83 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie

Alcon-Aktie schwächer: Millionen-Anleihe platziert

SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alcon-Investment von vor 5 Jahren verloren

SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alcon von vor 3 Jahren angefallen