Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Alcon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 57,88 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'406 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Alcon-Aktie bei 57,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,48 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Alcon-Aktien beläuft sich auf 320'685 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Mit einem Zuwachs von 18,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Mit Abgaben von 17,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,294 CHF belaufen. Am 10.08.2026 hat Alcon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CHF ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,30 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.23 Mrd. CHF – ein Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alcon 2.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alcon einen Gewinn von 2,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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