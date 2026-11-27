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27.11.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag stärker
Die Aktie von Alcon gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Alcon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 64,80 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Alcon-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'859 Punkten notiert. Bei 64,84 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 63,98 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 31'108 Alcon-Aktien.
Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,46 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 35,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,274 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alcon am 10.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.22 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.09 Mrd. CHF in den Büchern standen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 02.03.2027 gerechnet.
In der Alcon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,90 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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