Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 65,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'888 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 65,32 CHF. Bei 63,98 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 458'383 Alcon-Aktien den Besitzer.

Bei 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,66 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 26,80 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,274 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alcon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,28 Prozent auf 2.22 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.09 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Alcon-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,90 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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