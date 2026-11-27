|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag höher
Die Aktie von Alcon gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Alcon legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 65,30 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Alcon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 65,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'888 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 65,32 CHF. Bei 63,98 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 458'383 Alcon-Aktien den Besitzer.
Bei 68,34 CHF erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,66 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alcon-Aktie derzeit noch 26,80 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Alcon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,274 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alcon 0,280 CHF aus. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Alcon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,28 Prozent auf 2.22 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.09 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Alcon-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,90 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick Alcon: Wie stark ist der Wettbewerbsdruck bei implantierbaren Linsen?
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
27.11.26
|Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Alcon Aktie News: Alcon am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Verluste in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Alcon am 27.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.