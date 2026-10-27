Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag auf rotem Terrain

Die Alcon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 57,68 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'549 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Alcon-Aktie bis auf 57,58 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,80 CHF. Bisher wurden heute 14'476 Alcon-Aktien gehandelt.

Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alcon-Aktie ist somit 18,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 17,13 Prozent wieder erreichen.

Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,296 CHF belaufen. Am 10.08.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.23 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alcon einen Umsatz von 2.15 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Alcon am 10.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,86 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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