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27.08.2026 09:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Alcon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alcon-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 57,90 CHF.

Alcon
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Um 09:28 Uhr fiel die Alcon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 57,90 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'434 Punkten steht. In der Spitze fiel die Alcon-Aktie bis auf 57,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,52 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 33'528 Alcon-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 21,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,294 CHF, nach 0,280 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alcon am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,30 CHF je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Alcon-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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