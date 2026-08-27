Alcon Aktie News: Alcon tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 58,18 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'330 Punkten steht. Im Tief verlor die Alcon-Aktie bis auf 57,80 CHF. Bei 58,52 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 265'241 Alcon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,46 Prozent könnte die Alcon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,294 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alcon ein EPS in Höhe von 2,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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