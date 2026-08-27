Alcon Aktie News: Alcon verbilligt sich am Mittag

Das Papier von Alcon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 58,26 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'440 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Alcon-Aktie bis auf 57,80 CHF. Bei 58,52 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 139'452 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,30 Prozent hinzugewinnen. Am 11.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 47,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 21,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,294 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alcon am 10.08.2026. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2.23 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Alcon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alcon-Aktie in Höhe von 2,83 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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