Alcon Aktie News: Alcon präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 66,08 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'145 Punkten steht. Die Alcon-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,24 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,94 CHF. Zuletzt wechselten 393'703 Alcon-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2023 markierte das Papier bei 75,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 12,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (58,30 CHF). Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 13,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 14.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 CHF erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,93 Prozent auf 2'040,92 CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2'002,29 CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2023 2,39 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch