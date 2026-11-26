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26.11.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Anleger greifen bei Alcon am Donnerstagvormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Alcon. Die Alcon-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 64,66 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Alcon-Papiere um 09:28 Uhr 1,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Alcon-Aktie sogar auf 64,66 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,24 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 35'466 Alcon-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,34 CHF) erklomm das Papier am 26.02.2026. 5,69 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 35,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF an Alcon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,274 CHF. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alcon am 10.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,28 Prozent auf 2.22 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.09 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Alcon wird am 02.03.2027 gerechnet.
Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,90 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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