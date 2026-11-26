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26.11.2026 16:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alcon. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 64,80 CHF zu.
Die Alcon-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 64,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'838 Punkten liegt. Bei 64,90 CHF markierte die Alcon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,24 CHF. Zuletzt wechselten 358'793 Alcon-Aktien den Besitzer.
Am 26.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,34 CHF. Gewinne von 5,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,80 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 35,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Alcon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,280 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,274 CHF. Am 10.11.2026 legte Alcon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Alcon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.22 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.09 Mrd. CHF in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen.
Experten taxieren den Alcon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,90 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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