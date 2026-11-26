|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 12:29:00
Alcon Aktie News: Alcon zieht am Mittag an
Die Aktie von Alcon gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Alcon-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 64,50 CHF.
Das Papier von Alcon legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 64,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'807 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Alcon-Aktie bei 64,80 CHF. Bei 64,24 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 160'165 Alcon-Aktien.
Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 5,95 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,80 CHF. Dieser Wert wurde am 11.05.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alcon-Aktie 25,89 Prozent sinken.
Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,274 CHF je Aktie ausschütten. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.22 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.09 Mrd. CHF umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,90 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alcon-Aktie
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alcon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick Alcon: Wie stark ist der Wettbewerbsdruck bei implantierbaren Linsen?
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alcon AG
|
16:29
|Alcon Aktie News: Alcon am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
12:29
|Alcon Aktie News: Alcon zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
09:29
|Alcon Aktie News: Anleger greifen bei Alcon am Donnerstagvormittag zu (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Verluste in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Alcon AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.