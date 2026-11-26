Das Papier von Alcon legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 64,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'807 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Alcon-Aktie bei 64,80 CHF. Bei 64,24 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 160'165 Alcon-Aktien.

Am 26.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 5,95 Prozent Plus fehlen der Alcon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,80 CHF. Dieser Wert wurde am 11.05.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alcon-Aktie 25,89 Prozent sinken.

Nachdem Alcon seine Aktionäre 2025 mit 0,280 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,274 CHF je Aktie ausschütten. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alcon im vergangenen Quartal 2.22 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcon 2.09 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Alcon im Jahr 2026 2,90 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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