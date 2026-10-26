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26.10.2026 09:29:00
Alcon Aktie News: Alcon am Vormittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Alcon. Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 58,26 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Alcon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 58,26 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'491 Punkten steht. Die Alcon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,26 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 38'652 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alcon-Aktie mit einem Kursplus von 17,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 47,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alcon-Aktie 21,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,296 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 10.08.2026 vor. Alcon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,30 CHF je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2.23 Mrd. CHF gegenüber 2.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Alcon.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,86 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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