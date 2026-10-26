Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 57,84 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'524 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Alcon-Aktie bis auf 57,66 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 58,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 334'243 Alcon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 15,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2026 (47,80 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Alcon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,280 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,296 CHF belaufen. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CHF je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Alcon ebenfalls 0,30 CHF je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig wurden 2.23 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 2.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Alcon rechnen Experten am 16.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,86 CHF je Alcon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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