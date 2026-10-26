Alcon Aktie News: Alcon schiebt sich am Montagmittag vor

Die Alcon-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 58,16 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'501 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Alcon-Aktie bis auf 58,46 CHF. Mit einem Wert von 58,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 154'984 Alcon-Aktien.

Am 26.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,80 CHF am 11.05.2026. Derzeit notiert die Alcon-Aktie damit 21,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,296 CHF belaufen. Am 10.08.2026 hat Alcon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CHF. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,30 CHF ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2.23 Mrd. CHF gegenüber 2.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Alcon-Gewinn in Höhe von 2,86 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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