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26.08.2026 16:29:00

Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Alcon zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Alcon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 58,68 CHF.

Alcon
58.60 CHF -1.09%
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 58,68 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'580 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Alcon-Aktie sogar auf 58,90 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Alcon-Aktie bei 58,34 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,48 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 302'450 Alcon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 68,34 CHF. Der derzeitige Kurs der Alcon-Aktie liegt somit 14,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,54 Prozent.

Alcon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,280 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,294 CHF belaufen. Alcon liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CHF erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,30 CHF je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alcon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.23 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Alcon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,83 CHF je Alcon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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