Alcon Aktie News: Alcon schiebt sich am Mittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Alcon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 72,58 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'177 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alcon-Aktie bei 72,74 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,32 CHF. Bisher wurden via SIX SX 85'943 Alcon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,88 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alcon-Aktie derzeit noch 3,17 Prozent Luft nach oben. Bei 55,22 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alcon-Aktie.

Alcon gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2'074,50 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2'154,88 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Alcon am 15.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 20.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Alcon im Jahr 2023 2,39 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch